Son dakika... Halkı tahrik etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:25

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programına konuk oldu.

"SİSTEM ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜN SON PERDESİNDEYİZ"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün iktidarın düştüğü durum yorgunluk değil mental çürümüşlük. Böyle bir sistem altında çocuklarımız ne adaletle, ne liyakatle buluşabilir. Tek kişilik devlet mekanizmasının, sistem çürümüşlüğünün son perdesindeyiz.

Medyanın baskı altında olduğu bu dönemde bunları gösterirseniz halk inanabilir.

Beni seven insan fikrini savunan insandır, başkasına kötü söz söyleyemez.

"MİLLETİ ALDATIYORSUNUZ, UTANIN"

Dinimizin bütün kurallarını ezerek milleti aldatıyorsunuz, utanın. Bu seçimdeki kadar hiçbir zaman millete bu kadar zarar verilmedi.

Bugün camilerimizin inşallah siyasete alet edilmediği bir gün olur. Bunlar yaradanla kul arasına girmeyi kendilerine meslek edindiler. Camilerimizi ibadet yerinden çıkarıp siyasi taraftarlık yerine dönüştürdüler. Benim camilerimin, inancımın siyasete alet edilmesine katlanamam.

"BORCU TAKİBE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 4 MİLYON"

Şubat 2023 itibariyle borcu takibe düşmüş 4 milyon kişi bulunuyor. Sayın Kılıçdroğlu'nun yapmaya çalıştığı kronik sorunlara çözüm bulmak.

Bu ülkenin bütün değerlerinin satışını konuşacağımız günler çok yakın. Ekonomiyi yönetene enflasyon soruluyor 'Gözlerimin içine bak' deniyor.

Meselenin özü gerçekten demokrasi, biz demokrasimiz kadar zenginiz. Bu seçim demokrasi seçimidir, A partisi, B partisi seçimi değildir. Bu ülke bu yönetimle hepimizi perişan eder, bu mesele sistem meselesi. İş dünyası korkmamalı, korkarsa onları daha kötü günler bekliyor.

"HAYATIMI KADIN EŞİTLİĞİNE ADAYACAĞIM"

HÜDA PAR'ın kadınlarla ilgili bakışına tamamen karşıyım. Hayatımı bu memleketteki kadın eşitliğine adayacağıma ant içerim.

SOYLU'NUN YURTTAŞLARI TAHRİK ETMESİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Gazi Mahallesi'nde yurttaşları tahrik edip, ardından gözaltına aldırmasına yönelik konuşan İmamoğlu, "Vatandaşa PKK'lı deyip 'oh oh' diye anons eden bakan devletin hangi verisini sana güvenle sunabilir ya da ona ben inanacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazi Mahallesi ziyareti sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Süleyman Soylu otobüsünün mikrofonundan, "Nasıl CHP bu, PKK ile kol kola girmişsiniz. Hayırlı günler" sözlerini sarf etmişti.

Soylu'nun bu sözlerine, otobüsün geçiş güzergâhında bulunan yurttaşlar tepki göstermişti. "Yuh" seslerinin yükselmesi üzerine polisler Soylu'ya tepki gösteren yurttaşlara müdahale etmiş ve birçok yurttaşı yaka paça gözaltına almıştı.