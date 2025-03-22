İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceği saat öne çekildi

Emniyet ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.

İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceği saat öne çekildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:43

Emniyet ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.

5 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ 

İmamoğlu, Kent Uzlaşısı' gerekçe gösterilerek kendisine açılan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialı soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb #İBB soruşturma

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