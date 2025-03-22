İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceği saat öne çekildi
Emniyet ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
Emniyet ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.
5 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ
İmamoğlu, Kent Uzlaşısı' gerekçe gösterilerek kendisine açılan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialı soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb #İBB soruşturma
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