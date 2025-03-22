TMMOB ve TTB’den Saraçhane'de İmamoğlu'na destek ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap, Saraçhane’ye dayanışma ziyaretinde bulundu.
CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri sürüyor. Çarşamba gününden itibaren Saraçhane’deki İBB binasında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, STK ve sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerini kabul ediyor.
Bu ziyaretler kapsamında bugün, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ile Türk Tabipler Birliği TTB Başkanı Alpay Azap ve beraberlerindeki heyetler, Saraçhane’ye gelerek CHP Lideri Özel ile görüştü.
Etiketler: #ibb #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #tmmob
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