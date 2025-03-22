İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor: Karadeniz'de halk sokakta!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:22

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye çalışanına yönelik operasyonlarından ardından başlayan eylemler, yurdun dört bir yanında devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da; siyasi parti, sivil toplum, sendika ve meslek odası temsilcileri ile yurttaşların katıldığı kitlesel yürüyüşler düzenlendi.

İMAMOĞLU'NUN MEMLEKETİ AYAKTA!

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da binlerce yurttaş, saat 13.00'da Maraş Caddesi'nden yürümeye başladı.

Yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması yapıldı. Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına Muhammet İkinci tarafından okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herkes için iş, aş, insan onuruna uygun bir yaşam ve emekten yana insanca bir düzen için bir aradayız. Bu ülkede açlık, sefalet, sömürü var, yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik, belirsizlik, eşitsizlik, adaletsizlik umutsuzluk sorunu var. Artık halkımızın canına tak etmiştir. Yaşadığı derin bunalım karşısında halkımızın insanca bir yaşam ve düzen ihtiyacının ve değişim arayışının bir sembolü haline geldiği için Sayın İmamoğlu’na yönelik bir hukuksuzca operasyon yürütülmektedir. Operasyonun asıl hedefi halktır, sindirilmek istenen 85 milyon emekçi halkımızdır.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Gerçekleştirilmek istenen bir anayasa değişikliği ile yeni rejimin kalıcı hale getirilmesidir. Oysa saltanatın kaldırılmasının üzerinden yüzyılı aşkın zaman geçti. Tarih tersine akıtılamaz. Saltanat özlemi çekenlerin hevesi şüphesiz kursağında kalacaktır. Türkiye’nin aydınlık, ilerici birikimi bu sorunu da aşmayı başaracaktır.

Ülkemiz şu anda damarları tıkalı, geçirdiği ağır kriz nedeniyle kalbi durmuş hasta durumundadır. Halkımız ülkemizin dört bir yanında adeta tıkalı damarları aşmak için sokaklarda demokrasiye, özgürlüklere ve geleceğine sahip çıkmaktadır."

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Ordu'da ise yürüyüş, 19 Eylül Ortaokulu’ndan başladı. Yurttaşlar, 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları eşliğinde yürüdü.

Binlerce kişi; Sırrıpaşa Caddesi, Süleyman Felek Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi boyunca yürüyüşü sürdürdü.