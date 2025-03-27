İmamoğlu'nun annesinden cezaevi ziyareti sonrası ilk açıklama: 'İçeride durmasına dayanamıyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi Silivri Cezaevi'ne giderek oğullarını ziyaret etti. Çıkışta konuşan anne Hava İmamoğlu "Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halk onu seviyor, o da halkı seviyor. Benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçerde durmasına dayanamıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun annesinden cezaevi ziyareti sonrası ilk açıklama: 'İçeride durmasına dayanamıyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:41

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun ailesi, bugün (27 Mart) Silivri Cezaevi'ne giderek oğullarıyla görüştü. Ziyaretin ardından anne Hava İmamoğlu, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

"İÇERİDE DURMASINA DAYANAMIYORUM"

Oğlunun suçu olmadığını vurgulayan anne İmamoğlu, şunları söyledi:

"Oğlumu gördüm. Hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem millet biliyor evladımı. Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halk onu seviyor, o da halkı seviyor. Benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum. Morali iyiydi. Tabii ben anne olduğum için bana hiç göstermez. Beni hiç üzmeyi istemez evladım."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #CEZAevi #anne

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