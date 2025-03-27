Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe Mitingi' çağrısı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden paylaştığı mesajda Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe Mitingi' çağrısı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:30

23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 29 Mart'ta düzenleyeceği Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak.

29 Mart Cumartesi 12.00 

Maltepe Sahil Miting Alanı"


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Maltepe #Maltepe Miting Alanı

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