Ekrem İmamoğlu'ndan 'Maltepe Mitingi' çağrısı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden paylaştığı mesajda Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı.
23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 29 Mart'ta düzenleyeceği Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
"Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak.
29 Mart Cumartesi 12.00
Maltepe Sahil Miting Alanı"
Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025
29 Mart Cumartesi 12.00
Maltepe Sahil Miting Alanı pic.twitter.com/FzDyW7x529
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Maltepe #Maltepe Miting Alanı
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