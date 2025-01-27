İmamoğlu'nun ifade vereceği gün belli oldu: Savcılığa gidecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak'ta katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için savcılığa çağrıldı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Cuma günü (31 Ocak) saat 09.00'da İstanbul Adliyesine gelecek.
SORUŞTURMAYA İLİŞKİN SAVCILIK AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."
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