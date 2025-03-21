İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih belli oldu

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:00

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgide, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyuruldu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; savcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun yarın 21.00'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği duyuruldu.

Açıklama ise şöyle: “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.”