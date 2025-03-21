İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgide, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyuruldu.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; savcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun yarın 21.00'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği duyuruldu.
Açıklama ise şöyle: “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.”
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb
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