Sosyal medyadan duyurdu: İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukata gözaltı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:21

Güncelleme: 09.05.2025 - 21:23

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engellendi.

X'te binlerce yurttaş ve siyasetçi, hesaplarını İmamoğlu'nun açıklamalarına hazır konumda tuttuğunu belirtti ve profil fotoğraflarını İmamoğlu ile değiştirdi.

ÇIKTI ALDI, SOKAKTA DAĞITTI

Gelişmelerin ardından Avukat Burak Saldıroğlu, erişim engeline tepki göstermek için Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını çıktı aldı ve sokaklara astı.

Bu hareket sosyal medyada birçok yurttaş tarafından takdir ile karşılanır iken avukat Saldıroğlu, son yaptığı açıklaması ile gözaltına alındığını açıkladı.

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan da X hesabından, "Önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız Av. Burak Saldıroğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürülüyor.

Başkanımızın yanındayız, süreci takip ediyoruz. Hukuki dayanağı olmayan uygulamaların da karşısındayız" açıklamasını yaptı.