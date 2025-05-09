Avukatlar, 1 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki müdahaleye karşı suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:36

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:20

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Müvekkilleriyle görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlar içeri alınmamış, bu sırada arbede yaşanmıştı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'ne bağlı avukatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, avukatlar saatlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekletildiklerini, ardından çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşı kaldırıma itildiklerini belirtti. Müdahale sırasında bazı avukatların darbedildiği, fenalaştığı ve astım krizi geçirenlerin olduğu ifade edildi. Bir avukata ait darp raporu da suç duyurusuna delil olarak eklendi.

"SÖZLÜ TALİMATLA GİRİŞİMİZ ENGELLENDİ''

Avukatlar dilekçelerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne girişlerinin "sözlü bir emir" gerekçesiyle engellendiğini, bunun ise açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgularken, görevli polislerin sicil bilgilerini paylaşmaktan kaçındıklarını da ifade etti.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında müvekkilleriyle görüşme haklarının açıkça güvence altına alındığını hatırlatan avukatlar, kamu görevlisi olarak görevlerini yapmalarının engellenmesini "hürriyeti tahdit" suçu kapsamında değerlendirdiklerini ifade etti.

Avukatlar, etkin bir soruşturma yürütülmesini ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.