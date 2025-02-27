İmralı görüşmesi ve Öcalan açıklamasının perde arkası: Yer ve zaman son anda neden değişti?
DEM Parti İmralı heyetinin ziyareti ve arkasından PKK elebaşı Abdullah Öcalan adına yapılacak açıklama öncesinde son anda bazı içerik ve zamanlama ayarlaması yapıldı. Öcalan’ın açıklanmasının video görüntülü olmasına iktidar ortakları, “muhatap alındığı algısı, temsiliyet algısı oluşur” gerekçesiyle karşı çıktı. İktidar ortaklarının özellikle “süreç” olarak nitelemek istemedikleri girişimi başarısızlıkla sonuçlanan ilk çözüm süreci nedeniyle 28 Şubat’a denk gelmesi de engellendi.
İktidarın DEM parti aracılığıyla PKK elebaşısı Öcalan’la başlattığı ve “terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin özellikle MHP tabanından tepkiler geliyor.
AKP ve ortağı MHP tabanında oluşabilecek duyarlılık nedeniyle son anda bazı değişikliklere gidildi.
İSTANBUL'A ALINDI
Bu kapsamda yürütülen görüşmelerin bir süreç olmadığı, kamuoyunda bu yönde bir algı oluşmasını engellemek için ilk çözüm sürecinin sona ermesine neden olan Dolmabahçe görüşmesi ile aynı tarihe denk gelen 28 şubat günü kabul görmedi. Bu nedenle İmralı’ya gidecek heyetin aynı gün daha kolay ulaşımının sağlanabilecek olması nedeniyle açıklama yeri İstanbul olarak değiştirildi.
'HESAPLAŞMA ALGISI' İSTENMEDİ
Ayrıca 28 Şubat’ın ünlü MGK toplantısının yıldönümü olması, “hesaplaşma algısı” ve yanlış anlaşılması da istenmedi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
PKK ve DEM Parti, Öcalan’ın açıklamasının video görüntülü olmasını istedi. Bu istem, “Öcalan’ın muhatap alındığının, bir temsiliyeti olduğunun devlet tarafından kabul edildiği algısının oluşacağı” endişesi ile reddedildi. Bu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından, “hükümlülerin böyle bir hakkı yok” şeklinde gerekçelendirildi. Oysa, bir hükümlünün kamuoyuna açık duyuru yapıp yapamayacağının da bu çerçevede tartışma konusu olabileceğine dikkat çekiliyor.
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