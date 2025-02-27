Türkiye'de kritik gün! Gözler saat 17.00'de... DEM Parti, İmralı dönüşü açıklama yapacak: Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı mı okunacak?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:14

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:26

İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de... DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gidiyor.

Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

HEYET YOLA ÇIKTI

DEM Parti heyeti, bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

HEYETTE 7 KİŞİ VAR

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 3'üncü görüşme için İmralı'ya giden heyet genişledi.

İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu.

Açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" denildi.

BAKAN TUNÇ: VİDEO AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını ifade etti.

Bakan Tunç, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI BEKLENİYOR

Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

SÜREÇ DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti. Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. .

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.