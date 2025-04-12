'İmza' standı Bakırköy'deydi... CHP'li Özgür Çelik: 'Biz bir kişiye değil, İstanbul halkının iradesine sahip çıkıyoruz'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:01

CHP'nin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı ''Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük İçin İmza Seferberliği'' kampanyası sürüyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda başlattığımız imza seferberliği için imzalar toplanmaya devam ediyor. Şu anda burada kurulmuş stantlara çok yoğun bir ilgi var. Bu hafta sonu İstanbul'un 39 ilçesinin bütün meydanlarındayız. Hem cumartesi hem pazar günü sabahın saat 11'de başlıyoruz. Akşam saat 18'e kadar.

Şu anda bugün İstanbul'un 39 ilçe meydanında stantlarımız imza toplamak için kurulmuş vaziyette. Yarın da yani pazar günü de İstanbul'un tüm meydanlarında yine Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda ve İstanbul'un 39 ilçesinin bütün meydanlarında stantlarımız kurulu olacak. Ve imza seferberliği çerçevesinde imzaları toplamaya devam edeceğiz."

"İMZA KAMPANYAMIZIN 1. TALEBİ EKREM İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK"

"Neden topluyoruz bu imzaları iki talebimiz var aslında. Birincisi 19 Mart'ta bu topraklarda bir darbe girişimi gerçekleşti. Ve Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Tutuklandı. Silivri zindanında. İmza kampanyamızın birinci talebi Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz. İkinci talebimiz de erken seçim istiyoruz. Peki sadece Ekrem İmamoğlu'na mı özgürlük istiyoruz? Hayır. Bütün siyasi tutsaklara özgürlük istiyoruz.

Öğrencilere de özgürlük istiyoruz. Kaldı ki bu mesele de sadece tek başına Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Bu mesele bir demokrasi meselesi. Bu mesele bir adalet meselesi. Hukukun üstünlüğü meselesi ve özgürlük meselesi. Neden demokrasi meselesi? Üç kere seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da tam üç kez seçim kazandı. 2019'da iki kere seçim kazandı. 2024'de bir kere kazandı. 16 milyon İstanbullu sandıklara gitti. Ve bir belediye başkanı seçtiler yaşadıkları kentte. Seçilmiş Belediye Başkanı'na bir darbe yapıldı. Ve İstanbul halkının iradesi yok sayılarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı'na gönderildi. Dolayısıyla buraya atılacak her imza İstanbul'un iradesine sahip çıkmak demek."

"ATACAĞINIZ İMZA BÜTÜN ÜLKEYİ VE BÜTÜN İSTANBUL'U İLGİLENDİRİYOR"

"Peki sadece İstanbul'un iradesi mi? Hayır bütün Türkiye'nin iradesine sahip çıkmak demek. Neden Evet Ekrem başkanımız üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ancak bir kez bir de 23 Mart'ta Türkiye'nin dört bir yanına kurduğumuz sandıkla 15,5 milyon oyla tam 15,5 milyon oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı seçildi.

Yani Biz bir kişiye değil, İstanbul'un üç kere kazanmış belediye başkanına ve İstanbul halkının iradesine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda 15,5 milyon oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı adayına, yani Türkiye'nin iradesine sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle atacağınız imza sadece bir kişiyi Ekrem İmamoğlu'nu aslında bütün toplumu, bütün ülkeyi ve bütün İstanbul'u ilgilendiriyor. Bu yönüyle hem İstanbul'un iradesi için, hem Türkiye'nin iradesi için yurttaşlarımız bir imza atmış olacak."

"VATANDAŞINI KORUYAMAYAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ayrıca bir de erken seçim talep ediyoruz ve bir imzayı aynı zamanda erken seçim için yurttaşlarımızın atmasını talep ediyoruz. Peki erken seçimi Neden istiyoruz? Türkiye yönetilemiyor. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Bugün Türkiye'mizde devletin görevlerini yerine getiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Nedir devletin en temel görevi? Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak. Narin'i koruyamayan, kendi bebeklerini koruyamayan, Bolu'da vatandaşını, altı Şubat depremindeki vatandaşını koruyamayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Nedir devletin temel görevi? Hayatın her alanında adaleti sağlamak, eğitimde adaleti sağlayamayan, sağlığa erişmede adaleti sağlayamayan, vergide gelir dağılımında adaleti sağlayamayan, mahkeme koridorunda adalet sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Nedir devletin en temel görevi? O ülkede yaşayan herkes için ekonomik refah sağlamak. Bugün Türkiye'yi ekonomik anlamda uçurumun kıyısına sürükleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru sefalete sürükleyen bir iktidarla karşı karşıyayız."

"YURTTAŞLARIMIZI İSTANBUL'UN MEYDANLARINDA İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Gençlerin fikirlerini özgürce ifade etmesi için kadınların hayatın her alanında eşit hale gelebilmesi için erken seçim istiyoruz. Yani atılacak bir imza hem İmamoğlu'na özgürlük hem Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için erken seçim hem de İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine vurulan darbeye karşı aslında bir tepki, bir talep olacak. Bu yönüyle bütün yurttaşlarımızı bugün ve yarın, yarından sonra da İstanbul'un meydanlarında imza vermeye, İmamoğlu'na özgürlük demeye, erken seçimi çağırmaya davet ediyoruz.

Şöyle sorular var yurttaşlarımızın acaba bu metinin altına imza attığımız zaman buraya imza attığımızda kişisel verilerimizin korunmasıyla ilgili bazı sorunlar olabilir mi? Hayır asla kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hiçbir sorun olmaz. Biz zaten bu formlarla TC kimlik numaraları almıyoruz. Telefon numarasını da isteğe bağlı alıyoruz. İsteyen telefon numarasını da vermez. Sadece ismiyle imza atabilir. Bu yönüyle kaygı duyanlar var."

"BU KARANLIĞI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ"

"İşte biz Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için imza atarsak erken seçim için imza atarsak acaba fişlenir miyiz? Toplumun Korku duvarları ören iktidar acaba bizi fişler mi? Çocuklarımız yarın mülakatlarda eğlenir mi? Yarın işimizle ilgili sıkıntı yaşar mıyız? Kaygısı taşıyarak imza atma konusunda düşünceli olanlar varsa şunu ifade etmek isteriz. Kesinlikle kişisel verileri koruyacağız.

Bu konuda hiçbir sorun yok. Ancak sadece isim, soy isim ve imza atılabilir. Telefon numarası da isteğe bağlı. Bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası istemiyoruz. Bu yönüyle bütün yurttaşlarımız gönül rahatlığıyla bu forma imza atabilirler. Ben bir kez daha bütün İstanbulluları, İstanbul'un 39 ilçe meydanında kurduğumuz stantlarla başlattığımız imza seferberliğiyle imza atmaya davet ediyorum. Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz. Hep birlikte bu toprakları yeniden demokrasiyle tanıştıracağız diyorum."