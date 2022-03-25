İnegöl'de üst geçide asılan 'Ramazan'da lokantanı, büfeni açma' pankartına esnaftan sert tepki

25 Mart 2022 Cuma, 11:05

2 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi sosyal medyada kullanıcıların büyük tepkisini çeken bir pankartın fotoğrafı dolaşıma girdi.

Bursa'da bir üst geçide asılan o pankartta lokanta ve büfe esnafına Ramazan ayında işletmelerini kapatmaları çağrısı yapıldığı görüldü.

İnegöl-Kestel yolu üzerinde yer alan üst geçide asılan sözkonusu pankartta Fatih Derneği isimli bir kuruluşun imzasıyla "Müslüman kardeşim! Ramazan-ı Şerif'te lokantanı, büfeni açma! Çoluk çocuğun aşına bereketsizlik katma" ifadeleri yer aldı.

"CESARETLENDİRENLER VAR"

Provokatif pankarta İnegöl Kahveciler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Salih Remzi Pakoğlu'ndan sert tepki geldi. Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Pakoğlu, yapılanın densizlik olduğunu belirterek "Nutuk atan bu çevreleri cesaretlendirenler var" dedi.

Lokanta ve büfeci esnafının pandemi döneminde büyük borç altına girdiğini, Ramazan'da ise işlerin artmasıyla durumlarının bir nebze rahatlayacağını belirten Pakoğlu, işletmelerini asla kapatmayacaklarını vurguladı.

ÇYDD: KABUL EDİLEMEZ

Pankarta bir tepki de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) geldi. ÇYDD Bursa Şubesi'nden konuya ilişkin "Türkiye laik bir ülkedir. Laiklik ise hem inananların hem de inanmayanların, düşünce ve inançlarını ifade edebilme hakkını koruyor. Özellikle, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin, oruç tutmayan kişiler üzerinde baskı oluşturması anayasa ile güvence altına alınan, laiklik ilkesine aykırı. Bu baskılar asla kabul edilemez" açıklaması yapıldı.