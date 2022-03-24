Et fiyatlarıyla ilgili bir açıklama da AKP'li başkandan: Ramazan'a girerken
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kurumun satış mağazalarının önünde oluşan uzun kuyruklar sonrası yapılan zamların ardından, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık" demişti. Uzun'un ardından AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da ilginç bir açıklamada bulundu.
AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Şekerde yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Uluçay, et fiyatlarıyla ilgili de ilginç bir değerlendirmede bulundu.
"RAZAMAZAN'A GİRERKEN ET FİYATLARI YÜKSELİR"
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Uluçay değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Afyonkarahisar'da hayvancılık genel müdürümüzle Zekeriya Bey ile konuştuğumuzda hayvan sayımının yapıldığını ve yeterli hayvan sayısının olduğunu belirtti. Kış dönemlerinde özellikle Ramazana girerken et fiyatları her zaman yükselir. Bugünle ilgili bir durum değil bu. Tarım Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ve Türkiye genelinde kesim yapabilme yetkisini tekrar eline alması dolayısıyla şu iki haftadır tekrar dengede gidiyor. İnşallah hayvan üreticilerine verilecek desteklerle çiftçimizde destek alarak zarar etmeyecek ve hayvan yetiştiriciliği de artacak inşallah. Ramazan’da fiyatların yükselmesi tamamen arz-talep meselesinden kaynaklanıyor. Kurban Bayramında da et fiyatları ucuzlar” şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde başta Ankara Kızılay'da Et ve Süt Kurumu mağazasının önünde oluşan kotalı alışveriş kuyruğu tepki çekmişti. Ardından fiyatlara yapılan yüzde 48'lik zam ile birlikte Kurumun Genel Müdürü Osman Uzun'un “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” ifadelerini sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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