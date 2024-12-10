İnsan Hakları Günü'nde! Yerine kayyum atanan köy muhtarı hakim karşısında...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:14

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:28

İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü (Sors) Muhtarı Şahismail Güyük hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Güyük'ün 10 Aralık İnsan Hakları gününde Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması yapıldı. Güyük'ün savunmasının alındığı dava 9 Ocak 2025'e ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan Eski Muhtar Şahismail Güyük “Alevi olarak inancımın, değerlerimin, insan olarak haklarımın arkasında durduğum için insan hakları gününde mahkemede, hakim karşısındayım. İnsan olarak, Alevi olarak bizim düşüncelerimizi ifade etme, tepki gösterme hakkımız yok mu?” diye konuştu.

ALEVİ ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK

Ardahan Damal’da görevden alınıp yerine kayyum atanan Burmadere (Sors) köyü muhtarı Şahismail Göyük’e davada Alevi örgüt temsilcileri destek verdi. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Şahismail Göyük’ün duruşma öncesi Alevi örgüt temsilcileri Ardahan’a gelerek duruşmayı takip etti. İsmail Güyük’e Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, AKD Sultangazi Şube ve Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, ADFE Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş, Damal Dernekler Federasyonu Başkanı Güner Kökal destek oldu.

"CEMEVİ BAŞKANLIĞINA KARŞI GELDİĞİM İÇİN..."

Şahismail Güyük mahkeme sonrası şu ifadeleri kullandı:

“Neden terör örgütü propagandası yaptığımı sordular. Karakolda verdiğim ifadenin bana ait olup olmadığını sordular, ben de benim ifadelerim dedim. Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum, sosyal medyamda paylaştığım kişiler de sevdiğim, saygı duyduğum 68 kuşağının önderleridir. Ben dünyaya soldan bakan, sosyalist bir kişiyim, dünya görüşümün bu yönde olduğunu söyledim. Mahkemede '68 kuşağının önderlerinin fotoğraflarını paylaştığım için değil, Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına bağlanmayı ret ettiğim için yargılanıyorum' dedim. 'Valiliğin yaptığı toplantıda bu başkanlığa bağlanmayı ret ettiğim, bu başkanlığın Alevileri temsil etmediğini, asimilasyon merkezi olduğunu söylediğim için yargılanıyorum' dedim. Ben Aleviliğin kadim bir inanç olduğunu, kültür Bakanlığı ile inancımızın ne işi olduğunu, dans okulu, spor okulu olmadığımızı söylediğim için bunların başıma geldiğini bir kez de mahkemede dile getirdim. İfadem alındı, mahkeme heyeti hiçbir şey söylemedi, ikinci duruşman 9 Ocak 2025 tarihine ertelendi.”