İnsan hakları savunucularından Ferhat Berkpınar açıklaması

05 Şubat 2022 Cumartesi, 18:03

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Berkpınar, "terör örgütüyle temas" suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkpınar Adıyaman'a götürüldü.

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Berkpınar'ın gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, mahkeme tarafından çıkartılan arama kararına dikkat çekilerek, Berkpınar'ın evi, işyerinde arama yapılması gerekirken İHD Diyarbakır Şubesi'nin işyeri gibi gösterilip, hukuka aykırı şekilde arandığı belirtilip "CMK’nın ilgili hükümleri gereği, bir kişi ile ilgili soruşturmada ancak ve ancak üstü, evi, işyeri ve arabası aranabilir. Bunun dışında arama kararı çıkarılması kanunun açık ihlalidir" denildi.

Berkpınar'ın serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, yargı marifeti ile hak savunucularına yönelik baskının sürdürüldüğünü göstermektedir. Yargı, verdiği hukuka aykırı kararlarla hukuka aykırı işlemlere zemin hazırlamakta, böylece hak savunuculuğu engellenmeye, hak savunucuları susturulmaya çalışılmaktadır.

Hukuku savunması gereken yargının iktidarın baskı politikalarına araç olması kabul edilemez, evrensel insan hakları norm ve ilkelerinin uygulanmasını, hak savunuculuğuna ve hak savunucularına yönelik baskının sonlandırılmasını, gözaltına alınan İHD Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Berkpınar’ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."