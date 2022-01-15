İntihar eden Enes Kara için tepki çeken sözler: 'O bir katildir'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 14:35

Hür Dava Partisi'ne (HÜDA-PAR) yakınlığıyla bilinen Doğru Haber'de kaleme alınan bir yazıda, Elazığ'da kaldığı cemaat evinde yaşadığı baskıları dile getirmesinin ardından yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara 'katil' ilan edildi.

Mehmet Göktaş isimli yazarın Kara'yı doğrudan "Allah affetsin, o bir katildir!" başlığıyla hedef aldığı yazısında İslamcı çevrelere seslenilerek "Ey İslami kesim, korkmayın, söyleyin yahu, o bir katildir, kendi canına kıyan bir katil!" denildi.

"Biliyorum, böylelerini katillikten kurtarmak için hemen hafifletici sebepler bulup sıralayacaksınız. Peki, ya katilliğini daha da katmerleştirecek gerçekler varsa? Buyurun, madde madde sıralayalım" diyen Göktaş, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi; bu bir katilliktir, cinayettir, hiçbir sebep bunu hafifletemez, meşru kılamaz.

İkincisi; Kendisi canına kıyarken geride bıraktığı babasını, annesini, kardeşlerini normal bir ölümün ötesinde acılar içinde bırakmak suretiyle onlardan intikam alırcasına çekip gitmek ne demektir?

Üçüncüsü; Söz konusu aile fertlerinin kendi yaşadıkları üzüntü yetmiyormuş gibi oluşturulan bu vicdansız kamuoyunun hücumlarına bırakarak gitmek ne demek?

Dördüncüsü; Bu şekilde geriye bir takım dokümanlar bırakarak gitmek suretiyle medyada gündem oluşturmak bir takım gençlere bu kötü yolu açmak değil midir? Bugün toplumda öne çıkmak, isim yapmak isteyen, kendisinden bahsedilmesi için yanıp tutuşan gençlere bu yolu göstermek değil midir?

Beşincisi; Senin bu intiharından dolayı bu ülkede ne kadar müptezel varsa, ne kadar putperest varsa, ne kadar azgın ve cinsi sapkın varsa şu anda Aziz İslam’a çemkiriyorsa…"