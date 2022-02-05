CHP'nin astığı afişler 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle toplatıldı
CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın, vatandaşın canını yakan yüksek elektrik faturalarına dikkat çekmek için parti binasına astığı zam afişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle savcılık talimatıyla kaldırıldı. Afişte, "Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi… Saray sosyetesinin keyfi yerinde!" yazdığı görüldü.
Balıkesir’de CHP il binasına asılan zam afişi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle savcılık talimatıyla kaldırıldı.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, “Halkın elektrik faturalarında yaşadığı zulme dikkat çekmek üzere parti binasına asılan pankartın savcılık talimatı ile kaldırıldığını sosyal medyadan paylaşan CHP il Başkanı Serkan Sarı, şunları söyledi;
“Zamları yapan AKP iktidarını sembolize eden saray görseli kimi neden rahatsız etti merak ediyoruz. Pankartları indirince elektrik faturaları da indirim olmuyoruz. AKP İktidarının her eve düşürdüğü zam ateşi bitmiyor. Zulmünüz artıkça sonunuz geliyor, halkımız sandıkta size cevabını verecek.”
“GELİYOR GELMEKTE OLAN”
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’da yaptığı paylaşımda, “Zamdan değil de afişinden korkan saray sosyetesi unutmasın bu düzen değişecek. Çünkü: Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle kaldırılan afişte; ‘Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi… Saray sosyetesinin keyfi yerinde!’ yazdığı görüldü.
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