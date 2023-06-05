TBMM'de yeni hafta: Kabinenin yemin edeceği tarih belli oldu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:35

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:51

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da yeni kabineyi açıklamıştı. 28. Yasama Dönemi'nin başlamasıyla bu hafta kabinenin yemin etmesi ve Meclis başkanının seçilmesi bekleniyor.

KABİNE YEMİNİ

TBMMM Genel Kurulu,7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 17 bakan yemin edecek.

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ

Meclis Başkanlığı için gösterilecek adayların 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için gizli oylama ile seçim yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.