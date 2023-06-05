TBMM'de yeni hafta: Kabinenin yemin edeceği tarih belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi başladı. Bu hafta yeni kabinenin yemin edeceği gün belli oldu. Ayrıca Meclis başkanı seçimi için süreç başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:35
TBMM'de yeni hafta: Kabinenin yemin edeceği tarih belli oldu
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TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da yeni kabineyi açıklamıştı. 28. Yasama Dönemi'nin başlamasıyla bu hafta kabinenin yemin etmesi ve Meclis başkanının seçilmesi bekleniyor.

KABİNE YEMİNİ 

TBMMM Genel Kurulu,7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 17 bakan yemin edecek. 

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 

Meclis Başkanlığı için gösterilecek adayların 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için gizli oylama ile seçim yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.


TBMM kabine değişikliği

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