İrem Yaman'dan yandaş Pazarcı'ya: 'Sahi siz bu ülke için ne yaptınız?"
AKP'ye yakın Akşam gazetesinin yazarı Emin Pazarcı, milli tekvandocu İrem Yaman'ın festival yasaklarına karşı yaptığı paylaşımdan rahatsız oldu. Yaman ise Pazarcı'ya anlamlı bir mesajla yanıt verdi.
Milli tekvandocu İrem Yaman, sosyal medya hesabından festival yasaklarına tepki göstererek "Seçimlerden sonra festival alanına dönecek tüm Türkiye" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Yaman'ın paylaşımı, AKP'ye yakın Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'yı rahatsız etti. Twitter hesabından milli tekvandocu İrem Yaman’ı hedef alan “Bu ne yahu… Destekle, besle, büyüt, altın madalya aldır, taltif et. O da sporu bırakıp gırtlağına kadar siyaset içine batsın ve sana savaş açsın!” ifadelerini kullandı.
Yaman ise Pazarcı’ya anlamlı bir yanıt verdi. Yaman, paylaşımında "Ben 2 Dünya 5 Avrupa Şampiyonu olarak al bayrağımızı dalgalandırdım. Türk halkının vergileri ile! İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okuttum, şimdi de ülkeme siyasette hizmet ediyorum. Sahi siz yandaşlık yaptıklarınıza hizmet etmekten başka bu ülke için ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Milli tekvandocu İrem Yaman, 22 Haziran’da İYİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu.
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