İş dünyasından 'Erdoğan sonrası' çıkışı: 'Neden aileden birine bırakmak anormal karşılanıyor?'

İktidar partisi AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra yerine hangi ismin geleceği tartışmalarına iş dünyasından dikkat çeken bir yanıt geldi.

Erciyes Anadolu Holding eski CEO'su ve Kayseri iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya ağı X'te konuyla ilgili yapılan "Bilal Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti %5'i geçemez ve ilk seçimden sonra tabela partisi olur" şeklindeki paylaşım üzerine bir açıklamada bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "karizma", "siyasi deha" gibi özellikleri üzerinden methiyeler düzen Ertekin, AKP'yi de "siyasi holding"e benzettiği açıklamasında "“Ben AK Parti’li değilim Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum” ya da “Ak Partili değilim Reis’çiyim” diyenlerin oranı AK Partiye oy verenlerin neredeyse %90’ı iken neden holdingi aileden birine bırakmak normal, siyaset anormal karşılanıyor?"dedi.

HOLDİNG PATRONUNA BENZETTİ

Alpaslan Baki Ertekin bu görüşünü şu ifadelerle savundu:

"Liderin, kendi oğlu veya yakın çevresinden birine koltuğu bırakma arayışı, bu siyasi sermayenin çarçur edilmesini önleme güdüsüyle açıklanabilir. Lider, kendi kurduğu ve büyüttüğü "siyasi markanın" ve "iktidar birikiminin" ehil olmayan, vizyonsuz veya parti kültüründen bihaber bir "profesyonel yönetici" (yani dışarıdan gelen bir siyasetçi) tarafından ziyan edilmesini istemez. Sonuç olarak, Holding patronunun kendi malvarlığını ve vizyonunu oğluna devretmesi ne kadar doğalsa, büyük bir siyasi liderin de yıllarca verdiği mücadele ve entelektüel birikimle inşa ettiği iktidar yapısının, aynı vizyonu sürdürecek ve koruyacak kendi kanından birine emanet edilmesini istemesi, Türkiye'nin kişisel siyasete dayalı yapısı içinde şaşırtıcı olmaktan uzaktır. Bu liderin mirasına sahip çıkma gayretidir. Bu güçlü, kişisel siyasi mirasın, bir ailenin elinde devam etmesi, Türkiye siyasetinin kendine has "olağanüstü" gerçeğidir."

Ertekin, sözlerini daha sonra Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kimin geçmesini istediğini açıkça dile getirerek tamamladı:

"Yani Emre bey eğer sayın cumhurbaşkanımız uygun bulur ve işaret ederse Bilal Erdoğan kendisinden sonra AK Partinin başına geçebilir ve geçmelidir."

ÖNCE KAYYIM SONRA CEO

Kayseri’de faaliyet gösteren ve İstikbal, Bellona, Mondi gibi markaları bünyesinde barındıran Boydak Holding, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ' bağlantısı nedeniyle kayyum yönetimine devredilmişti. TMSF bünyesine geçen holdingin adı daha sonra Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Şirketin yönetimine ise Alpaslan Baki Ertekin kayyum olarak atandı.

Erciyes Anadolu Holding’in yönetimine 18 Ağustos 2016 tarihinde ilgili soruşturma kapsamında kayyum heyeti atandı. Bu süreçte holdingin faaliyetlerinin kamu denetimi altında sürdürülmesi amaçlandı ve yönetimsel işleyiş yasal düzenlemeler doğrultusunda kayyum heyeti tarafından yürütüldü. Ardından şirket TMSF’ye devredilerek fonun idari yetkileri doğrultusunda yönetilmeye başlandı.

TMSF’nin 27 Aralık 2017 tarihli kararıyla Alpaslan Baki Ertekin holdingin CEO’su olarak görevlendirildi. Ertekin, yaklaşık sekiz yıl sürdürdüğü CEO’luk görevini 17 Mart 2025 tarihinde bıraktı.