6.5 milyon emeklinin açlığa mahkûm edildiğini söyleyen sendikalar tepkili: Tek çözüm yolu intibak

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı emekli aylıkları zammına tepkiler sürüyor. En düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yüzde 5’te kalmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur’lular üzerinden dul ve yetim aylığı alanların aylıklarının ise 10 bin liranın da altında kalacağına vurgu yapılıyor.

Açıklanan oranların emekliyi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün yaptığı yazılı açıklamada, “Yüce Meclis’imizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir” dedi.

‘GÜNÜ KURTARMAKTIR’

En düşük aylıkların 10 bin liraya tamamlanması uygulamasının doğru bir yöntem olmadığını dile getiren TÜED Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan ise “Tamamlamak ne demek? Emeklinin gerçek aylığını iyileştirin. Bu tür seçenekler prim gün sayıları daha fazla olan daha yüksek prim ödeyenlere haksızlık. Emekliler sistemin kurbanı. 2000 sonrası için intibak çıkarılmadan, aylık hesaplama sistemi değiştirilmeden bu sorunlar çözülmez. Şu anda yapılan günü kurtarmaktır” dedi.

‘BİZE ÖLÜN DİYORLAR’

Açıklanan oranları “Zam değil, sefalet ücreti” diye niteleyen DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise “Kök aylıkları 5 bin 300 lira ile 7 bin lira arasında olan 4.5 milyondan fazla emekli vardı. Şimdi 6-6.5 milyon emekli 10 bin lira aylık alacak” dedi. Dul ve yetimlerin aylıklarının ise daha düşük olduğuna işaret eden Kalender, “Onlar yüzde 75’ini alabiliyor. Aylıkları 10 bin liranın altında kalacak. 4.5 milyon dul ve yetim aylığı alan var. Bu nasıl ‘emekliler yılı’? Bize ‘Ölün, hem yüksünüz hem külfetsiniz’ diyorlar” diye konuştu.

‘BU AÇIKLANAN ÖLÜM ÜCRETİ’

Zam oranlarını yorumlayan Birleşik Emekliler Sendikası da kök aylıklara dikkat çekti. Açıklanan zamla birlikte en düşük aylıklarda kök aylığın 7 bin 843 liraya çıkarıldığını belirten sendika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Asıl sıkıntı ise cumhurbaşkanı temmuz ayında da yüzde 42.6’lık artışın yansıtılacağını açıklaması. Bu hesaba göre temmuz ayı itibarıyla 2025 Ocak ayına kadar emekli maaşı 11 bin 184 lira olacak. Emekliye yaşam değil ölüm ücretidir. Bu 16.2 milyon emekliye verilen maaş zammı değil sadakadır. Biz emekliler sadaka kültürüne alışmayacağız.”

