İşçilere saldıran AKP'li Başkan Veysel Tiryaki'den açıklama: İlk işi 'yorumları kapatmak' oldu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 19:43

Güncelleme: 11.04.2025 - 19:45

Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Veysel Tiryaki, belediye binasının yanında direniş çadırı kuran işçilerin çadırını basıp, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere’ye tehdit ve hakarette bulunarak fiziksel şiddet uyguladı.

İktidara yakın Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan konuya ilişkin açıklamada ise, “Örgütlenme ve hak arama mücadelemize tahammül gösteremeyen, saldırgan ve fevri hareketleriyle üyelerimize fili saldırıda bulunan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu tavrını kınıyor, atılan yumruğu, Türk sendikal hareketine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz" denilmişti.

TİRYAKİ YORUMLARA DA 'TAHAMMÜL' GÖSTEREMEDİ

Yaşanan saldırının ardından AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tiryaki olaya ilişkin, "İlk esnada yanımda hiç kimse olmadan tek başıma sendika temsilcilerini sakinliğe davet etmek üzere bulundukları alana doğru yönelmemle, şahsıma yapılan hakaret ve argo çıkışlar nedeniyle bir arbede yaşanmıştır. Olayı gören belediye personellerimizin de hızla olay yerine gelmesi ile maalesef tansiyon yükselmiştir. Bugünkü olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Tiryaki'nin paylaşımı şu şekilde:

X hesabından yorumlara açık yapılan paylaşım, daha sonra Tiryaki'ye yönelik tepkilerin artması ile yorumlara kapatıldı. Tiryaki, "Türk bayrağını tekmeleyecek kadar mı?, İşçi emek düşmanı, yazıda özür dilemeyi unutmuşsunuz" gibi yurttaş tepkilerini hesabından gizledi.