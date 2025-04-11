Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:29

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:29

Belediye çalışanlarının haklarını savunmak için kurduğu çadıra saldıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sosyal medyada en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

Veysel Tiryaki 12 Mart 1965 yılında Bolu Dörtdivan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır.

VEYSEL TİRYAKİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Tiryaki, 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılından 2019 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti tarafından Yenimahalle belediye başkan adayı olarak belirlendi ancak seçilemedi.

Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesine bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdürü olarak atanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti.

VEYSEL TİRYAKİ EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Tiryaki, iyi derecede İngilizce bilmektedir.