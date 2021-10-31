IŞİD adına eylem yapacaklardı: İstanbul'da 2 kişi tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
31 Ekim 2021 Pazar, 10:00
IŞİD adına eylem yapacaklardı: İstanbul'da 2 kişi tutuklandı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde IŞİD adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.



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