IŞİD adına eylem yapacaklardı: İstanbul'da 2 kişi tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde IŞİD adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.
İlgili Haberler
- Siirt'te 'IŞİD' baskınları: 4 gözaltı
- İçişleri'nin 'Suruç'a bomba temin etti' dediği IŞİD'liye sadece 'örgüt üyeliğinden' dava açılmış
- Reuters: Türk istihbaratı Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i yakalamasına yardım etti
- IŞİD’in “medya bakanı” Ömer Yetek’in Türkiye'de ticaretle de uğraştığı ortaya çıktı
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı
- Erdoğan'dan AKP teşkilatına seçim talimatı
- Türkiye’yi bekleyen tehlike ne?
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması
- Büyükelçilikte 'yeğen' reklamı