IŞİD'e 6 ilde operasyon

IŞİD terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile 6 ilde operasyon başlatıldı.

İHA
28 Aralık 2021 Salı, 10:12
IŞİD'e 6 ilde operasyon
Abone Ol google-news

IŞİD silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler