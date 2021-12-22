IŞİD operasyonu: Telefon incelemesinin ardından harekete geçildi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:36

Gaziantep'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı" suçlamasıyla tutuklanan M.A.'nın cep telefonu incelemesini tamamladı.

İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki bir kampta esir tutulan IŞİD'li kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi.

Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.