CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:29

Güncelleme: 28.04.2025 - 00:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Ayrıntıyı paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Başa'nın gözaltına alınma nedenini şu ifadeler ile açıkladı:

"SADECE BU ASILSIZ İDDİALAR YÜZÜNDEN EVİNDEN ALINIYOR"

"Adamın biri İSKİ’ye maden ruhsatı başvurusu yapıyor. İSKİ, Bakanlığa bağlı MAPEG’e soruyor, “Buraya ruhsat vermek uygun mu?” MAPEG açıkça “Uygun değil” diyor. İSKİ de doğal olarak ruhsatı vermiyor.

Sonrası mı? Bu şahıs kurumu basıyor, tehditler savuruyor. Valilik olayın ciddiyetinden dolayı İSKİ Genel Müdürüne koruma tahsis ediyor.

Ancak aynı kişi, 28 Mart’ta savcılığa gidip “İSKİ Genel Müdürü ve Ekrem İmamoğlu benden rüşvet istedi, vermeyince ruhsatımı vermediler” diyerek şikâyette bulunuyor. Ortada belge yok, kanıt yok, sadece tek bir kişinin sözleri var.

10 yıl kaymakamlık, 13 yıl mülkiye müfettişliği, 10 yıl da TESKİ ve İSKİ Genel Müdürlüğü yapmış, tam 33 yıl devletine dürüstlükle hizmet etmiş namuslu bir kamu görevlisi Şafak Başa, sadece bu asılsız iddialar yüzünden şafak vakti evinden alınıyor.

Bu hukukun değil, hukuksuzluğun fotoğrafıdır.

Bu adalet değil, vicdanların susturulmasıdır.

Adalet, asılsız suçlamalarla değil, somut delillerle sağlanır."