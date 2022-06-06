İSKİ'de genel müdürlüğe yeni isim
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun emekli olacağı belirtildi. Açıklamada, Mermutlu'nun yerine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa'nın vekaleten görevlendirildiği belirtildi.
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu koltuğunu devrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mermutlu'nun 8 Ağustos'ta emekli olacağı belirtilerek, genel müdür yardımcısı Dr. Şafak Başa'nın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Mermutlu'ya kurumumuza, İBB ailesine ve İstanbullulara verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatında da sağlık ve mutluluklar diliyoruz" denildi.
Açıklamada İSKİ Genel Müdürlüğüne vekalet edecek Dr. Şafak Başa'nın özgeçmişine de yer verildi. Açıklamada, 4.5 yıl Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü yapan Başa'nın, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı bildirildi. Başa'nın 2021 yılı Temmuz ayında İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde, bilgi işlem, abone hizmetleri ve şebekelerden sorumlu olduğu bildirildi. Başa'nın aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu da belirtildi.
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