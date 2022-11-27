İslam konfederasyonu öngören kongrenin bilim kurulundalardı... Cumhuriyet yazdı o isimler uçtu
SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu merkez tarafından düzenlenen ve başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslami konfederasyon kurulmasını öngören İslam Birliği Kongrelerinin bilim kurullarında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nun 7 üyesinin yer almasına yönelik tartışma sonrası bilim kurulu “gizlendi.” Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ardından kongrelerin bilim kurullarına ilişkin bilgiler, kongrenin sitesinden kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin tartışmaları alevlendirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği SADAT’ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği İslam Birliği kongrelerinde, Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adıyla devlet kurulması, başkanlık sistemiyle yönetilmesi, başkentinin İstanbul, resmi dilinin Arapça olması öngörüldü.
Yılda bir toplanan ve “yönetim şekli, ekonomi, savunma, dış politika, olası bakanlıklar ve teşkilatların” konuşulduğu kongrenin sonuncusu 11-12 Kasım’da gerçekleştirildi.
YOKMUŞ GİBİ!
Tanrıverdi’nin, çağrı metninde “Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslâm’ı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu, seküler kavmiyetçi tutumla Kürtlerin devlete küstürüldüğünü” iddia ettiği son kongrenin bilim kurulunda ise Cumhurbaşkanlığı’ndaki isimlerin yer aldığı gündeme geldi.
Cumhuriyet, kongrelerin sonuncusu da dahil olmak üzere büyük kısmının bilim kurulunda, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na atanan 7 üyenin yer aldığını gündeme getirdi.
Tepkilerin ardından bilim kurulu bilgileri, ASSAM’ın sitesinden kaldırıldı. Kongrelerin her birine ilişkin bilgiler sekmesinde yer alan bilim kurulu bilgilerine ulaşılamıyor; bilim kuruluna ilişkin hiçbir bilgi artık yer almıyor. Buna karşın kongrelere yönelik hazırlanan kitapçıklarda bilim kurulu üyelerinin isimleri halen bulunuyor.
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