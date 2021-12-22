İslam Memiş'ten çarpıcı iddia: Bütün kabinede değişiklik
CNN Türk ekranlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en geç yeni yılın ilk ayına kadar bütün kabinede değişikliğe gideceği iddia edildi.
CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu olan Ekonomist İslam Memiş, kabinede değişiklik olacağı iddiasında bulundu.
"En geç ocak ayına kadar hem cumhurbaşkanımızın danışman kadrosunda hem siyasette bütün kabinede değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakıyorum" diyen Memiş, "Bugün bunu konuşmak herkesin cesareti değil. İslam Memiş üç haftadır sosyal medyada insanlarla mücadele etti. Türk lirasını savundu. İnsanları ferahlatmak için göbeğimiz çatladı" ifadesini kullandı.
Memiş, sözlerinin devamında da "Bunu diye diye bütün kariyerimizi ortaya koyduk. Ama cumhurbaşkanının kadrosunda sessiz olanlar özellikle kabinede sessiz olanlara karşı sesimizin çıkma günüdür. Üç haftadır milletin yanında olmayanlar, ekonominin yanında olmayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmayanlar da bence kabinede yerinin olmadığını açık yüreklilikle söylemek istiyorum" diye konuştu.
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