'İslami Dayanışma Oyunları'na KKTC’li sporcular katılamıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katıldığı ve Konya’da düzenlenen “İslami Dayanışma Oyunları”na KKTC’li sporcular yine katılamıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın oyunların açılışı için Konya’ya gitmesi tepkiyle karşılandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ambargolar altında ezilmeyi sürdürürken İslam ülkeleri de KKTC’ye yönelik ambargolarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin katıldığı ve Konya’da düzenlenen “İslami Dayanışma Oyunları”na KKTC’li sporcular yine katılamıyor. Sporcuların katılım gösteremediği müsabakalara KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katılıyor. Ersin Tatar’ın “İslami Dayanışma Oyunları”nın açılışı için Konya’ya gitmesi KKTC’de spor camiası ve halk tarafından tepkiyle karşılandı.
"YÜZÜMÜZE ÇARPTI"
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, “İslam Dayanışma Oyunları ülkemize uygulanan uluslararası spor ambargosunu bir kez daha yüzümüze çarptı. Gönül arzu ederdi ki bu İslam Oyunlarında KKTC de yer alsın” dedi.
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