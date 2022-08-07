16 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı, KKTC'den kupayla döndü
16 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası'nda şampiyon oldu.
16 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası'nı kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, İran ve Kosova'nın yer aldığı organizasyonda, final müsabakasının Kapalı Maraş'ta DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynandığı belirtildi. Finalde milli takımın, KKTC'yi 29-23 yenerek şampiyonluğa ulaştığı aktarıldı.
Kupanın ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile federasyon yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kaydedildi.
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