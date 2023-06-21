İsmail Emrah Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Emrah Karayel hangi partide görev yapıyor?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:29

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün CHP’nin vize ret oranlarındaki artışın araştırılması önergesiyle ilgili grup önerisinin görüşmeleri sırasında AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından İsmail Emrah Karayel'in hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail Emrah Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, İsmail Emrah Karayel hakkında merak edilenler...

İSMAİL EMRAH KARAYEL KİMDİR?

İsmail Emrah Karayel, Kayserili bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin adı Hatice babasının adı Yaşar'dır. İlkokulu Fatih İlkokulu'nda tamamlamıştır. Ortaokulu ve lise ikinci sınıfa kadar liseyi İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okumuştur. Gelenbevi Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Avukatlık stajını bitirdikten sonra Amerika'da İngilizce eğitimi görmüş ve Kent State University'de Ceza Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Akabinde ikinci yüksek lisansını İngiltere'de Canterbury şehrinde University of Kent'de Uluslararası Ticaret Hukuku alanında tamamlamıştır. Avukat olan Karayel, halen Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk Alanında Doktora yapmaktadır. Birlik Vakfı Gençlik Kulübü (Genç Birlik) Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Talebe Birliği Federasyonu Genel Başkanlığına III. Genel Kurulda oy birliğiyle seçilmiştir. 05 Mayıs 2013 tarihinde oy birliğiyle yeniden Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığına seçilmiştir.

Halen Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüten Karayel, 1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AKP'den 26. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmiştir. AKP Dış İlişkiler başkan yardımcılığı yapmaktadır.

İsmail Emrah Karayel, ayrıca eski AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in oğludur.