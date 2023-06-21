Çöp toplayıcılığından yeşil sahalara! N'Golo Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? N'Golo Kante hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:59

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:59

Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak. Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu. Peki, N'Golo Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? N'Golo Kante hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, N'Golo Kante'nin hayatına dair merak edilenler...

N'GOLO KANTE KİMDİR?

N'Golo Kante, 29 Mart 1991 yılında Fransa'nın Paris şehrinde doğdu. Kanté, kariyerine JS Suresnes takımında başladı ve orada 11 yıl geçirdi. 2010 yılında Boulogne takımına transfer oldu ve kariyerindeki ilk maçına; 18 Mayıs 2012 tarihinde, küme düşmeyi garantiledikleri Ligue 2'nin son haftasında oynanan ve 2-1 kaybettikleri Monaco maçında, Virgile Reset'in yerine oyuna girerek çıktı ve son 11 dakika forma giydi. 2012-13 sezonunda ise Championnat National liginde mücadele etti ve o sezon sadece bir maçta oynayamadı. 10 Ağustos 2012 tarihindeki Luzenac maçında kariyerindeki ilk golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Kanté, 2013 yılında Ligue 2 takımlarından Caen'e transfer oldu ve ilk sezonunda bütün maçlarda forma giydi. Bu istikrarıyla, takımının Ligue 1'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri oldu. 2014-15 sezonunda ise, yine sadece bir lig maçını kaçırdı. Yine istikrarlı performansı sayesinde Caen, ligde kalmayı başardı. Kariyerindeki ilk Ligue 1 golünü; 9 Ağustos 2014 tarihinde, 3-0 kazandıkları Evian maçında attı.

Kanté, 3 Ağustos 2015 tarihinde; Premier League takımlarından Leicester City'ye 8 milyon € karşılığında transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester'da ve Fransa'da etkileyici bir performans gösteren Kanté, 16 Temmuz 2016 tarihinde; bir diğer Premier League takımı olan Chelsea'ye 32 milyon £ karşılığında transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

N'GOLO KANTE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kökeni Mali olan Kanté, 2015 Afrika Uluslar Kupası için Mali millî takımdan davet aldı ama Kanté, Fransa millî takımdan davet beklediği için bunu reddetti. Mali, Ocak 2016'da bir kez daha millî davet gönderse de, Kanté bunu da reddetti ve bundan sonra Fransa için mücadele edeceğini açıkladı.

Kanté, ilk kez 17 Mart 2016 tarihinde, Hollanda ile Rusya maçları için ilk defa Fransa millî takım kadrosuna çağrıldı.

N'GOLO KANTE MÜSLÜMAN MI?

Kanté bir Müslümandır. 1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç eden Malili bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine'de küçük bir apartman dairesinde büyüdü. Babası, N'Golo 11 yaşına girdikten kısa bir süre sonra öldü ve büyük kardeşi Niama, 2018 Dünya Kupası'ndan önce kalp krizinden öldü.

N'GOLO KANTE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1999-2010 JS Suresnes

2010-2011 Boulogne

2011-2013 Boulogne

2013-2015 Caen

2015-2016 Leicester City

2016-2023 Chelsea

2023- Al Ittihad