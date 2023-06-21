Ahmet Muhip Dıranas kimdir? Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatı...

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:52

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:54

"Denizler yolculuğa çağırır durur da beni/ Gitmem, düşünerek geri döneceğim günü./ Ben büyük rüzgarları severim; büyük olsun / Aşkım da özlemim de hepsi, her şey ve mahzun." dizelerinin de aralarında bulunduğu, unutulmaz esere imza atan Ahmet Muhip Dıranas, vefatının 43. yılında anılıyor.

AHMET MUHİP DIRANAS'IN HAYATI

Ahmet Muhip Dıranas; Galip Efendi ile Seniha Hanım'ın oğlu olarak 1909'da dünyaya geldi. Başarılı edebiyatçı, kimi kaynaklara göre İstanbul, kimi kaynaklara göre ise Sinop'un Salı Köyü'nde doğdu. Orta öğrenimine "Taş Mektep" olarak anılan Ankara Erkek Lisesinde devam eden şair, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi oldu.

Ahmet Muhip Dıranas'ın "Bir Kadına" adlı ilk şiiri, 1926'da "Muhip Atalay" imzasıyla Milli Mecmua'da yayımlandı. Lisede Fransızca öğrenen usta edebiyatçı, 1931'de mezun oldu, 1932'ye kadar Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalıştı. Dıranas, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. senesinde bıraktı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam eden Dıranas, aynı anda Güzel Sanatlar Akademisi'nde kütüphane müdürlüğü yaptı, ardından Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi'nde müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

Şairin çeşitli dergilerde yer alan şiirleri, 1974'te "Şiirler" adıyla İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Tevfik Fikret'in "Rübab-ı Şikeste" eserini Türkçeleştirdiği "Kırık Saz" adlı çalışması da yine aynı yayın tarafından okuyucuyla buluştu. Zafer gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Dıranas, tiyatro eserleri, tercüme ve adapteler, inceleme ve makalelere de imza attı.

AHMET MUHİP DIRANAS KİMDİR?

Hece şiirinin son kuşağı denilebilecek şairler arasında yer alan Ahmet Muhip Dıranas; kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde, uzun süre etkili olmuştur. O da hocası Tanpınar gibi az yazmış, seyrek yayımlamış, şiirlerini şiire başladıktan neredeyse elli yıl sonra kitaplaştırmıştır. Gerek Fransız şiiri, gerekse kendinden önceki nesilden ustaları Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiire ulaşmıştır.

AHMET MUHİP DIRANAS'IN ESERLERİ NELERDİR?

Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri

Gölgeler

Finten

Şiirler

Oyunlar

Kırık Saz

Yazılar

AHMET MUHİP DIRANAS NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ankara'da 21 Haziran 1980'de 71 yaşında hayatını kaybeden Dıranas, vasiyeti üzerine Sinop'a defnedildi.

"ÇEVREYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK BİR GÜCÜ VARDI"

Eşi Münire hanım, TRT'nin hazırladığı bir programda, "Ahmet Muhip Bey çok duygusal bir insandı. Çevrenin etkisi altında çok kalırdı. Kendisinin de ayrıca çevreyi etkisi altına alacak bir gücü vardı." ifadesini kullanmıştı.

Aynı programda Dıranas, tiyatronun sözün aksiyon ve eylem haline gelişi olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Sözsüz bir tiyatro düşünmek hiç şüphesiz mümkün değildir. Sonra tiyatronun bir tarifini de yapmak gerekir. Tiyatro sadece bir güldürü ya da sadece bir ağlatı değildir hiç şüphesiz. İnsana insanın kendisini keşfettiren, insana bir şeyler katan, insanın birtakım gizlerini yeniden buldurup çıkaran bir eylemdir tiyatro."