Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:29

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:29

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile İsmail İlhan Hatipoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, İsmail İlhan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmail İlhan Hatipoğlu, 1968 yılında Karaman'da dünyaya geldi. İsmail İlhan Hatipoğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları;

Abdullah Erdem Cantimur

İsmail İlhan Hatipoğlu

Osman Çelik

Zekeriya Kaya