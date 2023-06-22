Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:20

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:20

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Abdullah Erdem Cantimur, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli? İşte, Abdullah Erdem Cantimur hakkında merak edilenler...

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Kütahya Serbest Muhasabeci Mali Müşavirler Odası'nda 4 dönem Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Halen mali müşavirdir.

AKP Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur.

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR ÖZEL HAYATI

Abdullah Erdem Cantimur, evli ve 4 çocuk babasıdır.

2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları;

Abdullah Erdem Cantimur

İsmail İlhan Hatipoğlu

Osman Çelik

Zekeriya Kaya