Oryantal Tanyeli kimdir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?

Oryantal Tanyeli’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:08
Oryantal Tanyeli kimdir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?
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Oryantal dansları ile bir döneme damgasını vuran Tanyeli kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

TANYELİ KİMDİR?

İzmir doğumlu Tanyeli'nin asıl adı Öznur Kral'dır.  Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüyen Tanyeli, 15 yaşında anne oldu.  1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli dans albümleri bulunmaktadır.

2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle evlendi. Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düştü. Tanyeli 2015 yılında annesini kanser hastaığından kaybetti.



Tanyeli oryantal

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