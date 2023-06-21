Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği ne?

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile dünyaevine girdi. Peki, Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 18:43
Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Denizer'in mesleği ne?
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Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile Atina-Pire Başkonsolosluğu’nda sessiz sedasız evlendi. Bu gelişmeyle birlikte Burcu Denizer'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BURCU DENİZER KİMDİR?

Burcu Denizer, Tarsus Amarikan Lisesi’nde okudu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti.

New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibiyken, annesi ve dayısı da ünlü mekanların işletmecisi olarak biliniyor.

İspanya, Fas ve Hindistan'da bulunan Burcu Denizer, bir dönem Cihangir'de butik işletti, sonrasında kafe açtı.


Burcu Denizer Kaan Urgancıoğlu yargı Yargı dizisi oyuncu

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