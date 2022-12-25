Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine dış güçler dedi: 'Ronaldo'yu harcadılar'

25 Aralık 2022 Pazar, 22:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda, gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, gençlerden gelen Ronaldo - Messi kıyaslaması sorusuna "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar" dedi.

Fotoğraf: Kylian Mbappe (solda) ile Emmanuel Macron (sağda)

Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

"MESSI, MBAPPE..."

Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: Cristiano Ronaldo

CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMASI

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."