İsmailağa cemaati deprem için 'bağış' da toplayacak!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

1925’te çıkarılan 677 sayılı “tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması”na ilişkin yasayla yasaklanan tarikat ve cemaatler, özellikle AKP iktidarıyla birlikte yeniden güç kazandı. Bu yapılar, vakıf ve dernekler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürürken, bunların bazılarına “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verildi.

Tartışmalı listeye, cemaat bağlantılı bir derneğin daha eklendiği ortaya çıktı. Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İDDEF’e, 29 Kasım 2022’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verildi.

RESMİ PLAKA, PROTOKOL...

Söz konusu statüyle birlikte İDDEF; devlet kuruluşlarından yardım alma, izin almadan yardım toplayabilme, binalarına vergisinden muafiyeti, yapılan bağışlarda bağışçılar açısından vergi matrahında indirim, devlet protokolünde yer alma, araçlarında resmi plaka kullanma, kurduğu merkezler için getirilen ürünlere gümrük vergisi muafiyeti gibi ayrıcalıklara da sahip oldu. Dernekler Yasası’nda da “Kamu yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç işleyenler, devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır” hükmü bulunuyor.

DEPREM ‘BAĞIŞI’

Öte yandan İDDEF, bu statünün ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte deprem bağışı da toplamaya başladı. İnternet sitelerinde banka hesabı paylaşılırken, 100, 250, 500 ya da istenilen tutar kadar bağış yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, AFAD gibi SMS’le de bağış toplanıyor. Her bir SMS’in ücreti ise 10 lira.

TALİBAN’LA GÖRÜŞTÜLER

İsmailağa’nın eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun “tavsiyesi” üzerine 2004’te, “tebliğ ve medrese eğitim çalışmalarını Anadolu’da daha da artırmak ve hızlandırmak” amacıyla kurulan İDDEF, önce Taliban yönetimini ardından da Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Enginay ile görüşmüştü.

Diyanet’in raporunda, “medrese eğitimi konusunda ciddi hakimiyeti olduğu” vurgulanan İsmailağa’nın, “kendi bazı özel tarcihlerini İslam’ın vazgeçilmez uygulamaları gibi sunduğuna” işaret ediliyor. Ustaosmanoğlu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmasıyla tarikat-siyaset ilişkisi yeniden gündeme gelirken, cemaatin adının karıştığı son skandallardan biri ise 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi oldu. İsmailağa bağlantılı çok sayıda ismin başta Diyanet olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda üst düzey yöneticilik yaptığı biliniyor. Son olarak da “Sakarya’ya getirile depremzede çocukların annelerinden ayrılarak İsmailağa’ya ait tarikat yurdunda tutuldukları” iddia edildi.