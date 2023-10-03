Devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampında: Tekme tokat şiddet iddiası!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:16

Güncelleme: 03.10.2023 - 13:16

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı ortaya çıkmıştı.

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili derneğin 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında vakfın Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda planlanan kampı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir hafta erken sona erdirilmiş ve çocuklar çocuk evlerine geri teslim edilmişti.

Kampla ilgili haberi yazısında değerlendiren Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'e soruşturma açılırken, yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma henüz açılmış değil.

TEKME TOKAT ŞİDDET İDDİASI

soL’un aktardığına göre, kampta çocukların yaşadıklarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre tarikat kampına götürülen çocuklar burada fiziksel ve psikolojik şiddete uğradılar. Kurum çalışanları ise halen suç duyurusunda bulunup bulunmamak konusunda tereddüt ediyorlar.

Kampa gönderilen 30 çocuğun arasında Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan korunma altındaki çocuklar ile çevre muhitte oturan ailelerin çocuklarının da olduğunu öğrenildi. Buna göre kamptaki çocuklar tekme ve tokatla fiziksel şiddete maruz kaldılar.

TUVALET TEMİZLİĞİ CEZASI!

Çocuklara ceza olarak tuvalet temizliği yaptırıldığı, aynanın karşına geçip “benden adam olmaz” diye tekrar etmelerine yönelik öz benliklerini zedeleyen "ceza yöntemleri"nin de uygulandı. Çocuklara uygulanan "ceza yöntemleri" arasında yerde sürünme de yer alırken, yine çocuklara "kemerle dövülenlerin olduğu şiddet videoları" izletildi. çocuklar birbirlerine de şiddet uygulamaya teşvik edildi.