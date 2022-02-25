İsmailağa'dan Ukrayna duası: 'Ya Rabbi! Batır şu Rus zalimini!'
İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi, Moskova yönetiminin askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'nın yanında 'beddua'sıyla yerini aldı.
AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya'ya 'beddua' geldi.
Cemaatin 'fıkıh kurulu üyesi' Abdulhamid Türkeri, Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bildiren bir haberi alıntıladığı paylaşımında Moskova yönetimi için şu ifadeleri kullandı:
"Ya Rabbi!
Karun'u batırdığın gibi batır şu Rus zalimini.
Yıllardır binlerce Müslüman ve mazlumu katleden pisliği rezil rüsva eyle."
RUSYA VE İSMAİLAĞA
İsmailağa'nın fıkıhçısı Türkeri'nin Rusya'ya bedduası, cemaatin Suriye'deki faaliyetlerini de akıllara getiriyor. 20 yıllık AKP iktidarında en çok yaygınlaşan cemaat gruplarından biri olan İsmailağa, Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerde, dernekleri vasıtasıyla "yardım" faaliyeti adı altında varlık gösteriyor.
Hatırlanacağı üzere 2015'te Suriye sınırında sınırda düşürülen Rus uçağından atlayan Rus pilotu öldüren cihatçı grubun komutanı Alparslan Çelik de İsmailağa'nın "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu'nu ziyaret etmişti. Çelik, Ustaosmanoğlu'ndan dua istemişti.
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