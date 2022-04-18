İsmailağa'nın iftarının ardından olay paylaşım: 'Yeniden Refah'a biat tamam'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:01

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iftar davetine katıldı.

Erbakan ve beraberindeki parti heyetinin isimlerin de yer aldığı iftar buluşmasının fotoğrafı, cemaatin önde gelen isimlerinden Mustafa Özşimşekler'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İşte davetten bazı fotoğraflar:

'BİAT' PAYLAŞIMI

İftarın ertesi günü Yeniden Refah cephesinden gelen açıklama ise buluşmanın anlam ve önemini büyüttü. Partinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Enes Şenel Akarçeşme, Ünlü ile Erbakan'ın yan yana fotoğrafını paylaşıp "Biat tamam darısı tüm âlimlere" dedi.

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaati ve Ünlü'nün Yeniden Refah'a "biat" ettiği anlamı taşıyan bu paylaşımın ardından cemaat bağlantılı kuruluş ve sosyal medya hesaplarından bir açıklama gelmedi.

MENZİL'DEN TEPKİ

Enes Akarçeşme'nin paylaşımına iktidarın bir başka sıkı destekçisi dinsel yapılanmadan, Menzil cemaatinden tepki geldi. Menzil cemaatinin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden biri olan ve medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken Doktor Ali Edizer, paylaşımın 'fitne sebebi' olduğunu söyledi. Edizer, Akarçeşme'ye "Ayıptır. Yolunuz yol değil..." diyerek tepki gösterdi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Akarçeşme'nin paylaştığı, Fatih Erbakan ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün samimi fotoğrafının hikayesi geçen yılın kasım ayına dayanıyor. Erbakan'ın Ünlü'nün evine yaptığı ziyarette çekilen o fotoğraf, Ünlü'nün kendi internet sitesinde yer almıştı. Ünlü'nün sitesinde ziyaretin içeriği "Üç saat kadar süren sohbette Merhûm Erbakan Hocamızla ilgili hâtıraları tâzelenen Cübbeli Ahmet Hoca “İlâhiyatlarda Ehl-i Sünnet’e muhâlif kişilerle yolumuzu ayıracağız” dediği için Fatih Erbakan Beyefendi’ye çok tebrîk ve teşekkürlerini arz etti. Derdi din olanların mutlakâ bu husûsta çok hassas olmaları gerektiğini ve kendisinde de bu hassâsiyeti gördüğünü beyân ederek gençliğimizin Ehl-i Sünnet dışı akımlara kapılmaması için el birliğiyle Ehl-i Sünnet’i müdafaa edeceklerine dâir sözleştiler" diyerek açıklanmıştı.



