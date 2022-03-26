Cemaat yurdunda şiddet: Müdür adli kontrolle serbest bırakıldı

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:59

İstanbul Esenler'de, Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilen erkek yurdunda öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, M.E.P'nin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 24 Mart'ta gözaltına alınan 27 yaşındaki yurt görevlisi Aykut Ersöz'ün dün tutuklanmasının ardından, M.E.P'nin ağabeyi E.L.P. de kurum müdürü S.S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Esenler'de Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilen bir öğrenci yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi Aykut Ersöz hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.

GÖREVLİ TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yurt görevlisi Aykut Ersöz, önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersöz, nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını iddia ederek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim, şu an işsizim" savunmasını yaptı.

Aynı yurdun darp iddiasıyla gözaltına alınan müdürü S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.