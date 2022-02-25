Sivas Valisi Ayhan'dan Menzil cemaatine övgüler
Sivas'ta Menzil cemaatinin "yardım" kuruluşu olarak faaliyet gösteren derneğin Suriye'ye göndereceği un için resmi tören düzenlendi. Törene Vali Sali Ayhan da katıldı
Menzil cemaatinin kuruluşu olan Beşir Derneği, Sivas'ta "Suriye'deki ihtiyaç sahipleri"ne ekmek yapılmak üzere gönderileceği iddiasıyla Kilis'teki fırınına 24 ton un gönderdi.
Beşir Derneği Sivas Temsilciliği'nce bir TIR'a yüklenen 24 ton unun yola çıkarılması sırasında, tarihi jandarma binası önünde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı.
Törende yaptığı konuşmada Beşir Derneği'ni tebrik eden Ayhan, derneğe övgüler düzerek "Beşir Derneği'nin sadece Türkiye sınırlarında değil, gönül coğrafyasında eli ve ayağı var, izi var. İnsanlığın yarasına merhum olmak için gayret gösteriyorlar" dedi.
Ayhan, "Hayra vesilen olan da hayır yapan kadar bundan istifade eder. Bu bizim özümüzdür. Sivas'ın en önemli özelliği erdemli bir şehirdir. Erdemli şehir, paylaşmayı bilen, yardımlaşma ve dayanışma duygusu yüksek olan şehir demektir. Fedakarlıktır, gayrettir ve azimdir ve kendi görevlerinin yanında bu tür faaliyetlerle de hayra vesile olmaktır. Toplumsal yapı diriyse, güçlüyse devletimiz de güçlüdür" diye konuştu.
Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Süha Yılmaz ise "hayırsever"lerin desteğiyle toplanan 24 ton unun Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için ekmek yapılmak üzere derneklerinin Kilis'teki fırınına gönderileceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından TIR Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.
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