İsmini değiştirmişti: Yeşil Sol geri dönüyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 19:08

Güncelleme: 02.11.2023 - 19:08

15 Ekim’de yapılan 4. Büyük Kongresinde ismini HEDEP olarak değiştiren Yeşil Sol Parti, yeniden siyaset sahnesine dönüyor.

Artı Gerçek’ten Kemal Avcı’nın haberine göre, Yeşil Sol Parti Kurucular Kurulu, partinin kuruluşu için gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın gerekli incelemeyi yaptıktan sonra vereceği randevu tarihinde partinin Kuruluş Dilekçesi teslim edilecek.

Kurucular Kurulu 51 kişiden oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde HDP MYK’sında, Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Naci Sönmez de kurucular arasında yer alıyor.

Parti yeni dönemde de eş sözcülük uygulamasını sürdürecek. Kurucu eş sözcüler Ahmet Asena ve Didem Göçer olacak. Asena, Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi, Göçer ise İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

Parti kaynakları, “Seçim dönemi için demokrasi mücadelesinin bir gereği olarak almış oldukları sorumluluğu yerine getirdiklerini” belirterek, “Bu adımla hem tüzel kimliğin yeniden elde edilmesini, hem de partinin örgütsel yapısının yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa edilmesini amaçladıklarını” belirtiyorlar.

19 KASIM’DA KONFERANS

Yeşil Sol Parti, 19 Kasım’da Ankara’da bir konferans düzenleyecek. Konferansta hem partinin yeni yönetimi belirlenecek, hem de kısa ve orta vadeli yol haritası tartışılacak. Partinin öncelikleri, program ve tüzüğü tartışılacak, önümüzdeki döneme ilişkin öneriler değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkındaki kapatma davasının yarattığı belirsizlik nedeniyle, 14 Mayıs seçimlerine, bileşenlerinden biri olan Yeşil Sol Parti’yle girme kararı almıştı.

HDP, 27 Ağustos’ta düzenlediği olağanüstü kongreyle de tüm yetkilerini ve birikimini Yeşil Sol Parti’ye devretmişti. Yeşil Sol Parti de 15 Ekim’de düzenlediği 4. Büyük Kongresinde, ismini Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmişti.