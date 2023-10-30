TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP’ten kürsü işgali

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:01

TBMM Genel Kurulu 12. Kalkınma Planı’nı görüşmek üzere toplandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın kendi gruplarına kaba ve yaralayıcı söz söylediğini ifade etti. Bunun üzerine usul tartışması açıldı.

Usul tartışmasında Beştaş ara verilmesini ve grup başkanvekilleri ile toplantı yapılmasını ve tutum açıklanmasını talep etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ usul tartışmasının ardından da tutumunda değişiklik olmadığını açıkladı. Bunun üzerine HEDEP milletvekilleri alkışlarla kürsüyü işgal etti.

Bozdağ, milletvekilerinin "işgal" eylemi sonrası oturuma ara verdi. Aradan sonra da Bozdağ açıklama yaparak grup başkanvekilleri ile toplantı yaptıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nun 26 Ekim Perşembe günü birleşiminde Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'la yaşadığı tartışmanın ardından "p..venkler" ifadesini kullandığı duyulmuştu.